ج1/عن رحيل مظفر النواب ونباشي القبور الجدد! - علاء اللامي

2022/05/25 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي مع فيديو يتحدث فيه مظفر عن أول لقاء له بهادي العلوي بعد رحيله/ الصورة من الفيديو.



لم يكن النَّيل من الشعراء وعموم المبدعين والثوار وثلم سيرهم وخصوصياتهم بعد موتهم شيئا نادرا في التاريخ، بل ربما كان هذا الفعل المقيت ختماً ملازماً لسِيَرهم العطرة والباسلة يعطيها بعض الألق والتميُّز، وهناك الكثير من الأمثلة على هذا النوع من الهجاء الأقرب الى نبش قبور الموتى، ولكنه ظل فعلا نادرا وممجوجا تأباه النفس ال ......





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