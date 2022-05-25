2022/05/25 | 12:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.مريم النجار: في أوقات الغبار يجب عدم لبس العدسات اللاصقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _rM-lEW3LFU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.مريم النجار: في أوقات الغبار يجب عدم لبس العدسات اللاصقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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