2022/05/25 | 12:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة الدورة كلها مابيها مستشفى ومصيبتنا كلش چبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UjHkEDNSvWQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة الدورة كلها مابيها مستشفى ومصيبتنا كلش چبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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