بغداد.. طالب يتسلل إلى مدرسته فجرا ويحرق الدفاتر الامتحانية

2022/05/25 | 12:18 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء بأن طالبا تسلل إلى مدرسته فجر اليوم وحرق الدفاتر الامتحانية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “طالبا أقدم فجر اليوم على الدخول الى مدرسته، ضمن منطقة سبع البور شمال العاصمة بغداد، مستغلاً عدم وجود احد وقام بكسر زجاج الغرفة التي بداخلها دفاتر الامتحانات الوزارية وقام بحرقها”.

وبين أن “قوة امنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث ومراجعة كاميرات المراقبة للتوصل لمكان الطالب”.

وأردف: “حسب المعلومات ان الطالب لم يتمكن من الاجابة على الاسئلة الامتحانية”.

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