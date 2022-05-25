2022/05/25 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة ببعض الأعراض التي يجب عليك إذا عانيت منها التوجه إلى الطوارئ بعد تعرضك لإصابة في الرأس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى يجب عليك التوجه إلى الطوارئ عند التعرض لإصابة في الرأس؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى يجب عليك التوجه إلى الطوارئ عند التعرض لإصابة في الرأس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).