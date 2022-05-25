زيلنسكي يندد بغياب وحدة الصف الغربي لمواجهة روسيا

2022/05/25 | 12:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقطة قوتنا كانت الوحدة داخل البلاد.

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