انطلق من ليبيا.. أكثر من 70 مفقودا في غرق مركب مهاجرين قبالة تونس

2022/05/25 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن قاربا مكتظا بالمهاجرين غرق قبالة سواحل تونس، وفُقد 76 بينما أنقدت قوات خفر السواحل 24 آخرين.

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