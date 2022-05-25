عائلة تقاضي

2022/05/25 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت عائلة من تكساس دعوى قضائية ضد شركة "آبل" بسبب فقدان طفلها للسمع، بدعوى أن نغمة "تنبيه كهرماني" عالية انطلقت في أجهزة سماعات أذن ابنها البالغ من العمر 12 عامًا ومزقت طبلة أذنه.الدكتورة إميلي تايلور، أخصائية السمعيات، تناقش القضية وما إذا كان من الممكن فعلاً أن تتسبب "Airpod" في فقدان سمع دائم

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