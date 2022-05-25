2022/05/25 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، ( اليوم الارعاء ) ، إلغاء الترخيص الممنوح لبنك “الكويت الوطني – الأردن”، اعتباراً من نهاية اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة “عمون”.

ويأتي ذلك استنادا لأحكام المادة (12/ز) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، وسندا لأحكام المادة (18/و) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.

إلى ذلك، أعلن بنك الكويت الوطني – الأردن، عن إتمام تنفيذ اتفاقية بيع جميع الأعمال المصرفية التابعه له في الأردن، لصالح بنك الاستثمار العربي الأردني، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأكد أنه سيتم في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، تحويل مجمل موجودات ومطلوبات البنك تلقائيا إلى بنك الاستثمار العربي الأردني، بما في ذلك حسابات وودائع وقروض عملاء البنك.

المصدر: عمون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي الأردني يلغي ترخيص بنك الكويت الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي الأردني يلغي ترخيص بنك الكويت الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).