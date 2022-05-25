دراسة تحذر من “كارثة” قد تحرمنا النوم!

2022/05/25 | 12:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المتوقع بالفعل أن يتسبب تغير المناخ في اندلاع حرائق الغابات وذوبان الأنهار الجليدية – لكن دراسة جديدة تدعي أنه سيحرمنا أيضا من النوم.ودرس الباحثون بيانات ومعلومات الطقس العالمية من أجهزة تتبع النوم التي يرتديها الناس للتنبؤ بالتأثيرات المستقبلية على نومنا.وبحلول عام 2099، ستكون درجات الحرارة قد استبعدت ما بين 50 إلى […]

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