تركيا ترى أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيساهم في حل الصراع الفلسطيني

2022/05/25 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، في مدينة القدس.

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