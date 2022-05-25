صحيفة أمريكية تدرج صاروخين روسيين على قائمة أفضل صواريخ “جو – جو” في العالم

2022/05/25 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدرجت صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية صاروخين روسييْن على قائمة أفضل صواريخ “جو – جو” السبعة إلى جانب صواريخ أمريكية وإيرانية وأوروبية وصينية.

وهما صاروخا “إر – 37 إم” و”كا – 77 إم” اللذان شغلا المكانتيْن الثانية والثالثة في التصنيف، مع العلم أن صاروخ PL-XX الصيني الواعد ذي مواصفات فريدة من نوعها شغل المرتبة الأولى.

مع ذلك فإن الصحيفة أشارت إلى الوزن الكبير للصاروخ الصيني، ما يسمح لمقاتلة J-16 الصينية الثقيلة بأن تحمل صاروخين فقط من هذا النوع.

“إر – 37 إم”

تم تصميم صاروخ “إر – 37 إم” في الاتحاد السوفيتي لتحمله مقاتلة ” ميغ – 31″.



وبلغ مدى عمله 400 كلم، وإنه يحلق بسرعة 6 ماخ ( 5000 كلم/ساعة تقريبا) وتم تزويده برأس قتالية تزن 60 كلغ، ما يكفي لتدمير مقاتلة أو صهريج طائر أو رادار طائر.



وبوسع “ميغ – 31” أن تحمل 6 صواريخ من هذا النوع.



أما مقاتلتا “سو- 30 إس إم” و”سو-35″ فتحملان 4 صواريخ من طراز “إر – 37 إم”.

وتم تطوير الصاروخ في روسيا لتحمله مقاتلة الجيش الخامس داخل جسمها، كما تم تزويده برادار يلتقط كل مناورة للطائرة المعادية.

“كا – 77 إم

يحلق صاروخ ” كا – 77 إم” المطوّر إلى مسافة 400 كلم، وتم تطويره لتدمير أهداف صغيرة قادرة على القيام بمناورات سريعة مثل المقاتلة.



ويعتبر الصاروخ في الوقت الراهن أكثر الصواريخ فاعلية لخوض القتال الجوي على مسافة متوسطة.



وقد أطلق حلف الناتو عليه تسمية “غاديوكا” (الأفعى).

المصدر:روسيسكايا غازيتا

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