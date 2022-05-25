2022/05/25 | 13:01 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مواقفه من الحرب في اليمن.. تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/25 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مواقفه من الحرب في اليمن.. تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مواقفه من الحرب في اليمن.. تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).