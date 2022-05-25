صندوق الإسكان يؤكد الاستمرار في منح القروض ويحذر من المعقبين

2022/05/25 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، الاستمرار في منح القروض فيما حذر من المعقبين.

وذكر بيان للصندوق أن “الصندوق مستمر في فتح التقديم الالكتروني للمعاملات وفي جميع المحافظات”، داعيا “المواطنين الى عدم السماح للمعقبين واصحاب المكاتب من ضعاف النفوس باستغلالهم”.

وأوضح البيان أن “التقديم متاح للجميع وعلى مدار الساعة”، مبينا ان “التقديم يكون على مرحلتين، الاولى عند التقديم الأولي وملء المعلومات الأساسية، أما المرحلة الثانية تبدأ بشكل تلقائي بعد مرور 24 ساعة من التقديم الأولي لغرض رفع المرفقات المطلوبة”.

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