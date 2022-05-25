زيلينسكي غاضب ويوجه رسالة قاسية للغرب

2022/05/25 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد الرئيس الأوكراني ، خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: “سؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عمليا (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها”، مشددا على أنه “بحاجة إلى دعم أوروبا موحدة”.

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