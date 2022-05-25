الروبل يكتسح اليورو والدولار ويصل لأعلى قمة منذ 7 سنوات

2022/05/25 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تترقب السوق اجتماع هام للمركزي الروسي بشأن تحديد أسعار الفائد والي يأتي تزامنًا مع الارتفاعات القياسية للعملة المحلية تزامنا مع العديد من المؤشرات الإيجابية.

سيعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا لمجلس إداراته غدا الخميس حول سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بأن يتم خفض سعر الفائدة من المستوى الحالي البالغ 14% إلى مستوى 12.5%.

واصلت العملة الروسية الارتفاع أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول اليورو، اليوم الأربعاء، دون مستوى 58 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

وعن أداء الروبل مقابل الدولار الأمريكي فقد جرى تداول الدولار دون مستوى 56 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو 7 سنوات.

وشهدت العملة الروسية صعودًا حادًا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، حيثتم تداول اليورو عند 57.10 روبل، والدولار عند 55.80 روبل.

و تراجع سعر صرف الدولار بواقع 71 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.09 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 58.13 روبل.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة أليكسي زابوتكين في مجلس الدوما إن بنك روسيا يرى مساحة لمزيد من التخفيض في السعر الرئيسي للفائدة خلال عام 2022.

في 29 أبريل ، خفض بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية دفعة واحدة ، إلى 14٪ سنويًا ، مما يشير إلى أنه يرى مجالًا لخفضه في عام 2022

وقال زابوتكين الاتجاهات التضخمية الحالية، والمعدل الحالي لنمو الأسعار يتباطأ بالفعل بشكل كبير - أسرع مما حدث في عام 2015.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أليكسي زابوتكين في مجلس الدوما وبناءً على ذلك، نرى مجالًا لمزيد من التخفيض في المعدل الرئيسي خلال هذا العام.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان أن حصة عائدات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها تراجعت من 80% إلى 50%.

وأضافت وزراة المالية أن هذا القرار جاء بعد استقرار سعر الصرف، والوصول إلى مستويات كافية من السيولة بالعملات الأجنبية في السوق المحلية.

يبدو أن الرويل لا يزال يحصد ثمار قرار تسديد ثمن الغاز بالعلمة المحلية، حيث تسارع الشركات الأوروبية لفتح حسابات بالروبل الروسي لدى جازبروم بنك للحصول على الغاز الروسي.

يقول يوري بوبوف ، المحلل الاستراتيجي لأسواق العملات وأسعار الفائدة في SberCIB Investment Research ، إن الروبل ، على الرغم من تخفيف القيود على حركة رأس المال من قبل بنك روسيا ، لن يضعف مقابل الدولار.

وبحسب بنك الاستثمار ، سيتم توحيد العملة الوطنية عند 62 روبل للدولار، ويرى البنك الروسي أن الطلب قد يرتفع على العملات الأجنبية من الأفراد بشكل حاد في يونيو، مما سيضع بعض الضغط على الروبل.

وقال بوبوف"مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الودائع ذات الثلاثة أشهر المفتوحة بمعدلات عالية سيتم سدادها في يونيو على خلفية التعزيز الكبير للروبل، الطلب بالنسبة للعملات الأجنبية من الأفراد قد تزداد بشكل حاد.

وأضاف أنه بعد الضعف الحاد للروبل في مارس ، باع الأفراد العملات الأجنبية مقابل 570 مليار روبل من حيث القيمة الصافية ، ومن المحتمل أن يكون الطلب عليها في الأشهر المقبلة مماثلاً.

وقال المحلل الاستراتيجي في SberCIB Investment Research مع ذلك في الأسبوع المقبل سيزيد المصدرون مبيعاتهم من العملات الأجنبية قبل أن يدفعوا مبلغ 600 مليار روبل في 25 مايو.

وأضاف أن هذه المبيعات سيكون لها تأثير أكبر على سعر صرف الروبل من مشتريات الأفراد، وفي هذا الصدد ، سيستمر سعر الروبل في الارتفاع وقد يكتسب موطئ قدم مستويات قياسية

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