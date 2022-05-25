طالب يداهم مدرسته ويحرق الدفاتر الامتحانية في بغداد

2022/05/25 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم طالب، على مداهمة مدرسته وحرق

الدفاتر الامتحانية وذلك بعد عدم تمكنه

من الاجابة في الاسئلة الامتحانية في

العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "طالبا أقدم فجر اليوم

على الدخول الى مدرسته مستغلاً عدم وجود

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