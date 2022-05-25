2022/05/25 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن

سائقا لقي مصرعه إثر حادث سير في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "حادثا مروريا في محافظة

كربلاء بمنطقة حي العباس أدى الى وفاة

السائق".

واضاف الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مصرع شخص إثر حادث سير مروع في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مصرع شخص إثر حادث سير مروع في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).