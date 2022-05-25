10 مليارات دولار تبادل التجارة بين تُركيا وإسرائيل

2022/05/25 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء ، مولود تشاووش أوغلو، أن حجم التجارة مع إسرائيل في تزايد رغم كورونا، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز 10 مليارات دولار العام الماضي.

وخلال مؤتمر صحافي بين وزيري خارجية البلدين، قال أوغلو، إن الحوار السياسي والفني مع إسرائيل سيزيد من التبادل التجاري، ونأمل باستقبال أعداد كبيرة من السياح الإسرائيليين.

وأوضح الوزير التركي أن تحسين العلاقات مع إسرائيل سيساهم في تحقيق السلام في المنطقة.

هذا وتمتد الروابط التجارية بين تركيا وإسرائيل إلى سنوات طويلة من التعاون والاتفاقيات التي عززت نمو التجارة البينية في العقد الماضي.

استطاعت كلا من تركيا وإسرائيل الحفاظ على روابط تجارية وطيدة منذ سنوات طويلة.

متانة العلاقة التجارية لم تكن وليدة اللحظة، إذ تمتمد إلى عام 1996 عندما وقعت اتفاقية التجارة الحرة ودخلت حيز التنفيذ في عام 1997 والتي شملت إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية في العديد من المجالات.



بما في ذلك المنتجات الصناعية التي ألغيت الرسوم عليها بدءا من العام 2000.

ساهمت هذه الاتفاقيات في نمو التجارة البينية اسرائيل وتركيا على مدار العقد الماضي، فتركيا تصدر إلى إسرائيل المركبات وأجزائها، والحديد والفولاذ بجانب الآلات والمعدات الكهربائية بالإضافة إلى البلاستيك ومشتقاته.

وفي العام الماضي بلغت الصادرات مستوى قياسيا عند 6.4 مليارات دولار لتصبح بذلك إسرائيل تاسع أكبر سوق للصادرات التركية بحصة تصل إلى 2.8 بالمئة من إجمالي الصادرات.

أما عن الواردات، فإن تركيا تستورد من إسرائيل الوقود المعدني ومنتجات التقطير بالإضافة إلى الغلايات والالآت الميكانيكية وأجزائها، فيما سجلت الواردات أكثر من ملياري دولار العام الماضي.

متانة العلاقات التجارية بين تركيا واسرائيل كان لها انعكاس مباشر على حجم التبادل التجاري الذي حقق نموا بأكثر من 52 بالمئة في الفترة بين 2013 و2021

فقد ارتفع التبادل التجاري إلى 8.4 مليارات دولار العام الماضي من 5.5 مليارات دولار في 2013.

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