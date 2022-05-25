بعد إجبار المذيعات على تغطية وجوههن.. هذا ما فعله مذيعون افغان (صورة)

2022/05/25 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطرت مقدمة البرامج سبيسالي أيضا إلى تبديل ملابسها.

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