لجنة الاقتصاد النيابية تناقش الخطة الستراتيجية وتعديل النظام الداخلي

2022/05/25 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة الخطة الستراتيجية وتعديل النظام الداخلي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية عقدت اليوم اجتماعاً لبحث ومناقشة الخطة الستراتيجية للجنة والتعديل عليها إذا اقتضت الحاجة، بالإضافة الى مناقشة النظام الداخلي للجنة و تعديله بما يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس".

وأضافت، أنه "سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على القوانين التي بذمة اللجنة وتحديد أولويات وآليات تشريعها"، مشيرة الى "تقديم مقترحات قوانين من النواب الراغبين بذلك".

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