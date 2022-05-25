تكساس.. مجزرة المدرسة تثير الجدل مجددا بشأن قوانين حمل الأسلحة

2022/05/25 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع هذه المجزرة، أثير الجدل مجددا حول قوانين حيازة الأسلحة، ولكن أثبتت تكساس وحكومة الولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون، أن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك "لا شيء تقريبا"، ولن يتم "الحد من الوصول إلى الأسلحة"، أي أن شيئا لن يتغير، وفقا لأسوشيتد برس.

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