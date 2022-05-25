بعد توحيد البيت الكردي.. الاتحاد الوطني: خطوتنا المقبلة حل مشاكل البيت الشيعي في العراق - عاجل

2022/05/25 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الأربعاء، عن الخطة المقبلة في حال تمت التفاهمات مع الحزب الديمقراطي بشكل نهائي.

وقال كاكائي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "لو حصل التفاهم مع الحزب الديمقراطي والعودة الى التفاهمات السابقة بين الحزبين سنتجه الى بغداد ونحاول مساعدة بقية الأطراف السياسية خصوصا في المكون الشيعي لتقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار ليكون الجميع في صف واحد والمضي بتشكيل حكومة قوية".

وأضاف، انه "اي تقارب يحصل في البيت الكردي سينعكس ايجابا على البيوتات الأخرى ويصب في مصلحة البلاد".

وتابع كاكائي ان "هذه المرحلة تحتاج الهدوء والابتعاد عن الاعلام المتشدد وكذلك تهدئة الجماهير السياسية لكي تتوفر ارضية للذهاب الى حوار وطني شامل".

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