اعلان حالة الاستنفار الامني في

2022/05/25 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، اعلان حالة الاستنفار الامني القصوى في شريط زراعي مترامي شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "القيادات الامنية اعلنت حالة الاستنفار القصوى في قرى شروين شرق ديالى بالكامل بعد هجوم دامي شنه داعش على نقطة مرابطة للحشد العشائري في قرية شيخ نجم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس من ادى الى استشهاد اثنين من المقاتلين في اول هجوم من نوعه منذ 14 شهرا".

واضاف المصدر، ان "عمليات تمشيط محدودة الاهداف انطلقت في بعض البساتين والمناطق الزراعية لتعقب قناصة داعش الذين استهدفوا نقطة المرابطة الامنية للحشد العشائري عن بعد"، مؤكداً بان "حالة الاستنفار تأتي من اجل احتواء الموقف واعطاء رسائل طمأنة للأهالي".

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