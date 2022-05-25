2022/05/25 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكدت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا أنه في ظل وجود بعض المشاكل الصحية، يمكن أن يكون تناول الشاي ضارًا بالصحة.

قالت خبيرة التغذية "الشاي الأخضر يحتوي على مواد الكاتيكين وحمض الكلوروجينيك أكثر من الشاي الأسود، ولكن لا يمكن القول عن نوع معين من الشاي هو الأكثر فائدة.



الشيء الرئيسي هو اختيار منتج عالي الجودة".

أوضحت سولوماتينا أنها لا تنصح بشرب الشاي الثقيل مع أمراض الجهاز العصبي.



يمكن لمثل هذا المشروب أن يثير إفراز هرمونات التوتر من الغدد الكظرية، مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

أيضًا، في مقابلة مع فيتشيرنايا موسكفا، قالت إنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم شرب الشاي في حالة عدم تفاقم المرض.



بل سيكون مفيدًا، لأنه يدرب الجسم على قدم المساواة مع النشاط البدني".

وذكرت أنه في الشاي يوجد الكثير من الأحماض العضوية ومكونات التانيك، ويمكن أن يكون تناولها ضارًا إذا كانت هناك مشاكل في صحة الجهاز الهضمي ويوجد التهاب وقرحة المعدة.

وفقًا للخبيرة، فإن أكياس الشاي هو الأكثر ضررًا - ومن المفيد جدًا للصحة شرب أوراق الشاي.



وشددت الخبيرة على أنها تنصح بعدم شرب أكياس الشاي، فمحتوياتها تتكون من بقايا إنتاج الشاي.

كما أوصت بعدم الإفراط في تناول الشاي، وشرب أربعة أكواب كحد أقصى يوميًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى يكون الشاي مضراُ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى يكون الشاي مضراُ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).