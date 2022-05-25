دراسة: متصفح “غوغل كروم” الأسوأ في منع هجمات “التصيد الاحتيالي”

2022/05/25 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة بريطانية عن أن متصفح شبكة الإنترنت “غوغل كروم” كان الأسوأ في اكتشاف ومنع هجمات التصيد على الرغم من كونه الأكثر استخداما في المملكة المتحدة.ومجموعة لحقوق المستهلكين إن الدراسة التي تبحث في عناوين الويب لنحو 800 موقع تصيد اكتشف حديثا في متصفحات الويب، وجدت أن “كروم” يحظر 28% فقط عند استخدامه […]

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