شيزوفرينيا - سعود سالم

2022/05/25 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١٤١ - الإنسان بين الله والطبيعة شوبنهاور، الفيلسوف الكئيب، كان يعتقد أن قاعدة الإختيار الإنساني في الحياة لا تتعدى إختيارين " حيوان سعيد أو إله معذب " ولا مخرج للإنسان من هذا الفخ وليس له إمكانية تجاوز هذين الإحتمالين، وهو موقف متطرف يحصر الإنسان بين حدي المعادلة المستحيلة ويرفض الديالكتيك، الذي يفترض أن الإنسان يقف في منت ......





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