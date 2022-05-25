2022/05/25 | 13:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bO0sPtFll9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماتصعب على الحكومة لو سوت شبكة مجاري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماتصعب على الحكومة لو سوت شبكة مجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).