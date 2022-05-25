النفط تعلن الاحصائية النهائية لصادرات شهر نيسان الماضي

2022/05/25 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) إن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليوناً و(390) الف و(662) برميل".

وأضافت، أن "إلايرادات بلغت (10) مليارات و(609 ) مليونا و (252) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(100) الف و (42) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(991) الف و(60) برميلا".

ولفت الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (104.637) دولاراً".

وأشارت الى "تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (71,844,712) مليون دولار".

ولفتت الى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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