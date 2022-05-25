الحكومة توفر انترنت مجاني لهذه الشريحة من العراقيين

2022/05/25 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية،

هدى سجاد محمود، الاربعاء، ان الهيئة

ارسلت قاعدة بيانات الاسر المستفيدة من

الاعانة الاجتماعية التي تعيلها نساء

ولديها ابناء في سن الدراسة من اعمار

(٦-٢٢) سنة المشمول

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