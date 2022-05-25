 قيادي بالحشد: أميركا تمنع الحكومة تقديم أي دعم عسكري لنا

2022/05/25 | 13:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم قيادي في الحشد الشعبي، الاثنين، الجانب التركي بدعم العناصر الارهابية لتنفيذ الهجمات الاخيرة، مبينا ان امريكا تمنع تقديم الحكومة لاي دعم عسكري للحشد.وقال امر اللواء 41 في الحشد الشعبي عبد الله الزيادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “التهديد التركي يمثل خطرا امنيا كبيرا وان انقرة تدعم داعش واعتقلنا عدد من الارهابيين […]

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