أبرز 10 نقاط بخطاب العاهل الأردني الملك عبدالله بذكرى الاستقلال الـ76

2022/05/25 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، كلمة بمناسب الذكرى الـ76 للاستقلال في بلاده الذي يصادق الـ25 من مايو/ أيار.

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