الزراعة تعلن عن تحقيق قفزة في اسعار اعلاف الاسماك

2022/05/25 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع إنتاج أحواض تربية الأسماك حاليا إلى 200 ألف طن فقط.

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