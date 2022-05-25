العراق.. رهين هذا الشرط.. المالية النيابية تنفي معرفتها بأهم خصيصة لقانون الأمن الغذائي: المسودة غامضة! - عاجل

2022/05/25 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية ،فيصل النائلي، اليوم الأربعاء، وجود اعتراض على عدم طرح مناقشة قانون الامن الغذائي داخل اللجنة المالية النيابية.

وقال النائلي، لـ(بغداد اليوم) ان "هناك اعتراضا من قبل النواب على عدم طرح مناقشة قانون الامن الغذائي داخل اللجنة المالية النيابية، فحتى الان لم نطلع مجمل المسودة الجديدة سواء كانت هي نفسها مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة وناقشته اللجنة سابقا ام هي تعديلات أخرى".

وبين انه "لا يمكن عرض قانون الامن الغذائي للقراءة الثانية، دون مناقشته من قبل كافة أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، وبحضور ممثلين عن كافة الكتل، خصوصاً ان هذا القانون فيه جبنة مالية كبيرة جداً، ولهذا يجب دراسته بشكل جيد قبل التصويت عليه لمنع أي تلاعب او فتح أي من أبواب الفساد".

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