تقرير فرنسي: أهوار العراق مهددة بالانقراض

2022/05/25 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

حذر نشطاء، من أن الاهوار الشاسعة في العراق والتي تعد موطن جنة عدن التوراتية ، تعاني من المجاري المائية الجافة وانسدادها بسبب النفايات ووجودها في خطر كبير.

وقال تقرير لوكالة الانباء الفرنسية فرانس برس، وترجمته (بغداد اليوم) ان "الاهوار - التي تقع بين نهري دجلة والفرات، هي واحدة من أكبر الدلتا الداخلية في العالم، لكنها بالكاد نجت من حنق الديكتاتور صدام حسين، الذي أمر بتجفيفها عام 1991 كعقاب للمجتمعات التي تحمي المتمردين وتعقبهم، ولكن بعد الإطاحة بصدام تعهد العراق بالحفاظ على النظام البيئي وتقديم خدمات وظيفية لمجتمعات الأهوار، وتم إدراجهم كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2016 بسبب تنوعهم البيولوجي وتاريخهم القديم".

وقال رعد الأسدي، مدير منظمة الجبايش للسياحة البيئية لفرانس برس ، والذي بدأ هذا الأسبوع العمل على متن قارب في محاولة لإزالة بعض أسوأ مناطق النفايات: "منذ 6000 أو 7000 سنة ، قام السكان بحماية الأهوار".

واضاف "لكننا وصلنا الى مرحلة تكون فيها الاهوار مهددة بالانقراض".

واوضح الأسدي :"السياح عادوا، لكن أحد أهم مصادر التلوث الظاهرة في المنطقة هو الزائرون الذين يلقون نفاياتهم البلاستيكية".

وبهذا الصدد، قال التقرير الفرنسي إنه "بعد عقود من الحرب الوحشية، يفتقر العراق إلى هياكل لجمع النفايات والتخلص منها حيث يتم إلقاء 70٪؜ من نفاياته الصناعية مباشرة في الأنهار أو البحر وفقًا للبيانات التي جمعتها الأمم المتحدة والأكاديميون".

ولفت الى ان "الاهوار - ليست التهديد الوحيد: فمجموعة المشاكل البيئية في العراق بما في ذلك الجفاف والتصحر تهدد الوصول إلى المياه وسبل العيش في جميع أنحاء البلاد".

تصنف الأمم المتحدة العراق بأنه "خامس دولة معرضة للخطر في العالم" لتغير المناخ بعد أن شهد بالفعل انخفاضًا قياسيًا في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة.

قال السفير الفرنسي إريك شوفالييه، في حفل إطلاق مشروع (القارب الممول من فرنسا)، "هناك تهديد لهذا النظام البيئي الذي يتمتع بتنوع بيولوجي كبير.

ودعا شوفالييه إلى "تعبئة أكبر بكثير عراقية ودولية لمواجهة كل التحديات، التي يسببها ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض".

وعزى التقرير الى عدة اسباب لجفاف الاهوار قائلاً "ان انخفاض منسوب المياه في الأهوار هي ظاهرة تفاقمت بسبب الجفاف المتكرر والسدود التي أقيمت عند منبع النهرين ، بين جيران العراق في المنبع ، تركيا وإيران"

واضاف انه "لطالما ضرب الغبار والعواصف الرملية منطقة الشرق الأوسط لكنها أصبحت أكثر تواتراً وشدة في السنوات الأخيرة، ارتبط هذا الاتجاه بالإفراط في استخدام مياه الأنهار ، والمزيد من السدود ، والرعي الجائر وإزالة الغابات".

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