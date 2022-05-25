إيران تبحث مع العراق وسوریا والكويت أزمة تلوث الهواء

2022/05/25 | 14:27 - المصدر: وكالة خبر

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اتصل وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، بوزراء خارجیة سوریا والعراق والكويت للتشاور حول أزمة تلوث الهواء والغبار، بحسب مراسلنا في طهران.

وطلب عبد اللهيان، من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، متابعة الموضوع مع الجانب السعودي نظرا لدور السعودية في هذه القضية.

وأکد خلال الاتصالات الهاتفیة، على حساسیة مشكلة الغبار ذات المنشأ الخارجي في مختلف الدول، الأمر الذي أدى إلى تعطیل الحیاة الیومیة وتهدید الحیاة الطبیعیة.

واتفق وزراء الخارجية على عقد اجتماع إقلیمي متخصص مشترك في هذا الصدد.

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