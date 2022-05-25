وزارة الصحة لـ(واخ): لابد من وجود دوريات مشتركة مع الجهات الأمنية لمعاقبة الجزارين المخالفين

2022/05/25 | 14:27 - المصدر: وكالة خبر

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واخ – خاص

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ، على ضرورة وجود دوريات مشتركة من الجهات الأمنية والبلدية وامانة بغداد لمحاسبة ومعاقبة المخالفين من الجزارين “.

وقال البدر في تصريح لوكالة “خبر برس”(واخ): ” كان هناك اجتماع عالي المستوى في رئاسة الوزراء للوزارات والجهات الحكومية المعنية وغير الحكومية وهي خلايا مشكلة سلفا لمعالجة الامراض المشتركة “، مبينا ان” الوزارة لم ننتظر حصول المشكلة ومجرد وجود امراض مشتركة بين الحيوان والانسان في الضروف الاعتيادية هناك لجان تتابع نواقل الامراض وغيرها من التفاصيل ومتابعة من اعلى جهات في وزارة الصحة والجهات المختصة المعنية “.

واشار الى ان” وزارة الصحة تراقب أي محل ومطعم ومعمل واي عمل على تماس مع الغذاء والدواء هو يحتاج الى إجازة لفتح المحل والعاملين يكون لهم فحص دوري في الظروف المثالية ، ولكن اذا كان هناك شخص يمارس الجزارة بطريقة غير قانونية يؤشر عليه المخالفة ولكن نحن ليست جهة امنية لمحاسبته”.

وشدد البدر على ضرورة ” وجود دوريات مشتركة من الجهات الأمنية والبلدية وامانة بغداد لمحاسبة ومعاقبة لمنع هذه المخالفات “، داعيا المواطنين ان يكون الطهي جيدا لمادة اللحوم في الحرارة قبل تناوله من شأنه ابعاد الإصابة “.

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