2022/05/25 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير إعلامية أن فريق برشلونة الإسباني وضع على راداره عددا من الأسماء لتعزيز خطه الدفاعي في الانتقالات الصيفية القادمة، من بينها لاعب مغربي.وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن اللاعب الدولي المغربي رومان سايس يعتبر من الخيارات المتاحة لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، لتعزيز خط الدفاع.وبات رومان سايس (32 عاما) قريبا من […]

ظهرت المقالة لتعزيز دفاعه..



لاعب مغربي على رادار برشلونة أولاً على ايرث نيوز.

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