شاهد بالفيديو.. هل ستقدم ايران على قطع الغاز عن محطات الكهرباء؟

2022/05/25 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kexMrKPSF54

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