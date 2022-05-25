الكشف عن “تكتيك جديد” لتهريب “الدواعش” من “الهول” الى العراق

2022/05/25 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

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كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الأربعاء ، عن تكتيك جديدة ابتكرتها الجهات المسؤولة عن مخيم الهول في سوريا لتهريب قادة التنظيم الاجرامي ممن يصنفون بالرعيل الاول للتنظيم .

وقال المصدر ان ” جهات متنفذة لها علاقات بالجهات المسؤولة عن مخيم الهول في سوريا تقوم بعملية تهريب قادة التنظيم الاجرامي بحجة تسفيرهم الى القضاء العراقي كونهم مطلوبين الا ان وحال وصولهم الى المناطق الغربية تقوم تلك الجهات بتهريبهم الى المحافظات الشمالية باتجاه دول الجوار “.

واضاف المصدر ان” هذه الطريقة مخصصة للقادة التنظيم الاجرامي فقط والية نقلهم وتهريبهم تتم بطريقة سرية للغاية من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراءها”.

وأوضح، أن “جهات غير معروفة وبدعم امريكي خصصت مبالغ مالية ضخمة لتهريب قادة التنظيم الاجرامي بالتزامن مع وجود نية من العديد من الدول اغلاق مخيم الهول”، مشيرا الى ان “مخيم الهول يشهد بين الحين والاخر عمليات تهريب سرية لقادة وعناصر التنظيم الاجرامي خشية تسليمهم الى القوات الامنية العراقية حيث يشهد المخيم ايضا عمليات نقل اسر التنظيم الاجرامي الى مخيم الجدعة في الموصل ومنها الى مناطق سكناهم المحررة “.

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