2022/05/25 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم (أمس الثلاثاء 24 ايار 2022) إن الرئيس جو بايدن لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية.

وسئلت جرانهولم عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تقييد صادرات المنتجات البترولية لتهدئة أسعار الوقود، فأجابت “يمكنني أن أوكد أن الرئيس لا يزيل أي أدوات من على الطاولة”.

وصدرت الولايات المتحدة حوالي 8.6 ملايين برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة في 2021، وهو ما يزيد قليلا عما استوردته، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتسعى إدارة بايدن جاهدة لمكافحة تضخم مرتفع، يشمل أسعارا قياسية في محطات الوقود، مع تعافي الطلب من أعماق جائحة كوفيد-19 وتعطل في الإمدادات منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا … لا نستبعد قيوداً على التصدير لتهدئة أسعار الوقود) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا … لا نستبعد قيوداً على التصدير لتهدئة أسعار الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).