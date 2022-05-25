بايدن ونائبته يدعوان إلى الوقوف في وجه «لوبي الأسلحة»

2022/05/25 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إلى «الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية»، وذلك بعيد ساعات على مقتل 18 طفلاً وثلاثة بالغين على الأقلّ برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس.

وفي خطاب إلى الأمّة ألقاه من البيت الأبيض، قال بايدن: «متى، حبّاً بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟».

وأضاف وقد بدت واضحة عليه علامات التأثر: «لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل، من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد.



ينبغي علينا أن نوضح لكلّ مسؤول منتخب في هذا البلد أنّ الوقت حان للتحرّك».

من جهتها، ندّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الثلاثاء، في مجزرة مروعة، فيما لقي مطلق النار مصرعه على يد الشرطة، وقالت: «كفى يعني كفى»، مطالبة بـ«تحرّك» لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة.

وقالت هاريس: «قلوبنا ما زالت تتحطّم» بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأمريكي باستمرار، مضيفة: «علينا أن نتحلّى بالشجاعة للتحرّك»، في مناشدة للكونغرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.

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