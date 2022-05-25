كربلاء.. القبض على مطلوبين ومخالفين للقانون حاولوا التسلل الى المدينة

2022/05/25 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت ️مديرية شرطة كربلاء والمنشآت، اليوم الأربعاء، القبض على مطلوبين ومخالفين للقانون حاولوا التسلل الى المدينة.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد تشديد الإجراءات الأمنية وتفعيل الحواسيب الأمنية وقواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين للقضاء وتفعيل أجهزة كشف المتفجرات، تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية من إلقاء القبض على (10) متهمين مطلوبين وفق […]

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القبض على مطلوبين ومخالفين للقانون حاولوا التسلل الى المدينة أولاً على ايرث نيوز.

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