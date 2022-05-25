السعودية.. مليون ريال تعويضا لأسرة عربية بعد

2022/05/25 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة سعودية بتعويض مادي كبير لأسرة عربية بعد إصابة طفل حديث الولادة بشلل الدماغ نتيجة لخطأ طبي

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