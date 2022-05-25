خروقات ديالى

2022/05/25 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت مصادر حكومية مطلعة، اليوم الاربعاء، عن فتح ملف التغييرات في منظومة امن ديالى بعد الخروقات الاخيرة.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) إن "الخروقات الامنية الدامية التي ضربت بعض مناطق ديالى مؤخرا اعادة وبقوة فتح ملف التغييرات في منظومة امن المحافظة خاصة مع وجود 3 قوى سياسية مهمة تدعم هذه التغييرات من مبدا تحقيق التوازن في ادارة القرار الامني في محافظة تضم اطياف ومكونات متعددة".

واضافت ان "التقرير الاولي حول مجزرة قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة، والتي ادت الى استشهاد واصابة 14 اغلبهم من المدنيين بات على طاولة الكاظمي مع جملة من المقترحات التي ينتظر ان تخرج عنها قرارات مهمة في الساعات 72 القادمة".

واشارت المصادر الى ان "الخرق الاخير في قرية شيخ نجم في ساعة متاخرة من مساء يوم امس والذي ادى الى استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد العشائري سيعجل في اتخاذ قرارات مهمة في اطار اجراء تغيرات ربما لن تطال القيادات الوسطى بل العليا وسط تاكيدات بان هناك ضعف كبير في البعد الاستخباري ووجود الفراغات التي ضاعف من قدرة خلايا داعش الارهابي في استهداف عدة مناطق خلال فترة زمنية وجيزة".

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