سفيرة واشنطن الجديدة لدى بغداد تحدد أولى المهام التي ستؤديها في العراق

2022/05/25 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت سفيرة واشنطن الجديدة لدى العراق إلينا رومانوفسكي، اليوم الأربعاء، أولى المهام التي ستؤديها في العراق.

واوضحت صحيفة "ذا ناشيونال" الأمريكية، ان "رومانوفسكي أدت اليمين القانونية تمهيداً لتسلم منصبها سفيرة لبلادها في بغداد، فيما بينت السفيرة الجديدة أن العراق يظل اولوية في السياسة الخارجية الامريكية و"حجر الزاوية" للاستقرار الإقليمي".

واضافت في تقرير إن "السفيرة الأمريكية الجديدة المعينة في العراق إلينا رومانوفسكي، أدت اليمين القانونية إيذاناً بتسلم منصبها، وذلك خلال مراسم أمام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في واشنطن".

ولفت التقرير إلى أن "رومانوفسكي، تتولى منصبها الجديد في وقت يواجه فيه العراق تحديات أمنية داخلية وخارجية".

وخلال جلسات مناقشة تعيينها في المنصب الجديد في العراق، قالت رومانوفسكي إن "العراق يظل اولوية في السياسة الخارجية الامريكية، وبمثابة حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي".

وأضافت رومانوفسكي أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقتها ان "الولايات المتحدة تدعم عراقاً مستقراً ومزدهراً وديمقراطياً يخدم جميع مواطنيه، بما في ذلك المجتمعات الأكثر ضعفاً وتهميشاً"، مبينة أن "تعزيز الجماعات السياسية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني، سيكون من أولوياتها الرئيسية كسفيرة في بغداد".

وكان مجلس الشيوخ الامريكي وافق على اقتراح ادارة الرئيس جو بايدن تعيين رومانوفسكي في منصبها كسفيرة في بغداد، في اذار الماضي.

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