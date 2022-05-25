قد تزيد الأمر سوءًا.. تجنب هذه المواد المنزلية عند تهدئة الحروق

2022/05/25 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من المواد المنزلية التي يجب تجنبها إذا أردت تهدئة إصابات الحروق.

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