القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في بغداد

2022/05/25 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت الوكالة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزه القت القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل متهمين بجرائم قتل”.واضافت انه “حيث القت مفارز سيطرات الشعب والتحرير وسبع قصور القبض […]

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