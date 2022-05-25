2022/05/25 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VOsRPPAHKOI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء .. هل هو خالد الأسدي؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء .. هل هو خالد الأسدي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).