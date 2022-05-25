البرلمان يستضيف وزير التعليم الاسبوع المقبل

2022/05/25 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء، استضافة وزير التعليم العالي الاسبوع المقبل.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “لجنة التعليم والبحث العلمي عقدت اجتماعا برئاسة النائب مزاحم الخياط رئيس السن وحضور اعضائها اليوم الاربعاء لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها”.وأضاف البيان ان “اللجنة ناقشت التوسعة في […]

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